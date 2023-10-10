Шевченківський районний суд Києва на засіданні в понеділок, 9 жовтня, продовжив дію запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для колишнього заступника міністра оборони України В'ячеслава Шаповалова, до 1 листопада, повідомляє "Суспільне".

При цьому суд залишив можливість внесення застави в розмірі 50 млн грн.

Зазначається, що сторона обвинувачення наполягала на продовженні тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 97 млн грн.

"Під час проходження служби Шаповалов із директором державних закупівель паном Хмельницьким уклали договір у 2022 році з країною нерезидентом. Закупили бронежилети, але там відсутні технічні умови та перевірка їхнього контролю якості. Після закупівель бронежилети мають перевірятися для використання ЗСУ. У договорах мають бути прописані технічні умови, вони уклали договори без погодження кількох департаментів. Шаповалов підписав рішення про попередню 100% оплату за договорами. Коли товари прибули і надійшли у військові частини, їх мали роздати військовим. Але було встановлено, що бронежилети неякісні та прострілюються. Це підтверджується допитом свідків", - заявив прокурор.

Прокурор також наголосив, що Шаповалов "може переховуватися від органів слідства і покинути територію України", адже він колишній посадовець і "набув соціальних зв'язків".

Шаповалов зі свого боку заявив, що висунута йому підозра є безпідставною і не має доказів.

"Я не буду довго говорити, стаття 114 перешкоджання ЗСУ в особливий період. Не можна перешкоджати тій діяльності, яка не здійснюється. Ми постачали 15-20 тонн засобів, вони не можуть їздити по всій Європі. Хаб був у Польщі, в Жешуві. І звідти частково, партіями доставляли товари в Україну. Усі забули, який час був тоді, це були складні обставини, в яких ми працювали. На початок війни в нас було 0 бронежилетів і касок. Якщо ви кажете, що я буду ховатися, то я б міг це робити ще до початку війни. У мене немає бажання і можливості. Які свідки, на кого впливати? Ви говорите, свідок Хмельницький, він у СІЗО", - наголосив Шаповалов.

Сторона захисту наполягає на тому, що бронежилети пройшли експертизу, а також вимагає відпустити Шаповалова з-під варти. Також адвокати наголосили, що в екс-заступника міністра немає можливості внести встановлену заставу в 50 млн грн, оскільки сума його річних доходів становить 375 тис. грн.

Як повідомлялося, заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова було звільнено у зв'язку зі скандалом навколо закупівель продуктів харчування для військовослужбовців. 1 лютого 2023 року співробітники ДБР повідомили йому про підозру в придбанні продуктів і спорядження для ЗСУ за завищеними цінами. За інформацією ДБР, посадовець не лише знав про факти постачання неякісної продукції, а й "чинив тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторного проведення лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань". При цьому, заявили в ДБР, він ігнорував звернення Командування Сил логістики ЗСУ про необхідність забезпечення належного приймального контролю якості продукції.

Шаповалову було повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч.1 ст.114-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

2 лютого суд заарештував його з альтернативою застави в 410 млн грн.