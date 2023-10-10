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Росія зацікавлена в розпалюванні війни на Близькому Сході, заявив у відеозверненні в понеділок президент України Володимир Зеленський за підсумками наради щодо ситуації на Близькому Сході.

"Сьогодні був дуже насичений день, різні наради, серед них особливо важливі ті, що стосуються нової міжнародної ситуації. Провів нараду з керівниками ГУР і зовнішньої розвідки, з нашими дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі та навколо нього і щодо загальної ситуації на Близькому Сході. Це має важливе значення для нас, не тільки для України, а й для всієї Європи", - сказав він.

За наявною інформацією, сказав Зеленський, "Росія зацікавлена в розпалюванні війни на Близькому Сході. Щоб нове джерело болю і страждань послабило світову єдність, додало розколів і протиріч".

"Ми бачимо, як російські пропагандисти зловтішаються, бачимо, як іранські друзі Москви абсолютно відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль. І все це набагато більша загроза, ніж світ наразі сприймає", - сказав президент.
ForUm

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