В колекції журналіста Михайла Ткача, де вже є «батальйони» Відень і Монако, нерухомість наших та російських олігархів в Лондоні, маєтки в Кап-Ферра і Куршевелі, не вистачає ще одного «діаманту» – Кіпру. Саме там гроші, зароблені на українцях, перетворюються у яхти, машини та гулянки на день росії, якими хвалиться Дмитро Пунін. І все це – завдяки Pin-Up.

Хто такий Діма Пунін? Та майже ніхто. У 2012 році закінчив московський університет ім Ломоносова, володіє PUNIN GROUP, PUNIN WINE (вино), KARMIOTISSA FC (футбольний клуб) на Кіпрі. Жодні санкції ЄС щодо російського бізнеса його не торкнулись.

Фотографується з ріднею у Парижі, поздоровляє старшого сина з 19-річчям, бажає успіхів у навчанні в Лондоні. А це влітку чекає на яхту «до прибытия лодки в порт Лимассола осталось всего 2 месяца». Яхта таки прибула і росіяни висадилися на грецькому острові Mykonos.

Звичайно, ми вдячні Греції за навчання наших пілотів на F16, але питання, чому росіяни так добре себе почувають на її курортах, залишається відкритим.

А це новенький джип. Не для ЗСУ. А для Діми.

До речі, щодо війни він ані пари з уст, і зрозуміло, жодної допомоги від нього теж не має, хоча його нинішня дружина Марина Ільїна має український паспорт (народилась у Луганську). А сам Пунін незадовго до війни, влітку 2021 року був в Україні. Сфотографувався у серпні 2021-го в Одесі, а за кілька днів на Бесарабському ринку у Києві. Як щиро визнає сам – після запою: «по #традиции перед вылетом, посетили #бессарабскийрынок чтоб затариться Украинским салом и #хреновухой. P.S. На морды не смотреть - #дегустируем».

Що Дмитро Пунін робив в Україні і звідки в нього гроші на навчання сина у Лондоні, джипи, яхти, розкішне життя на Кіпрі в обхід санкцій? З Pin-Up — це російський букмекер і онлайн казино, чию рекламу можна і досі, на другому році війни побачити у центрі Києва.

Фахівці розбирали Pin-Up детально і прийшли до висновку, що це жалюгідна пародія на онлайн-казино і насправді вони аферисти. Так, ігор у казино справді багато. Тут і слоти, і карти, і рулетка, і лотерея. І навіть ставки на спорт. Але все це - піратські ігри. Гравцям пропонують «альтернативну валюту» Pincoins і можливість обміняти накопичені Pincoins на бонуси.

«Реєстрація на сайті проста. Для цього потрібно вказати або електронну пошту або телефон. Але якщо ви випадково виграєте якусь суму, без верифікації облікового запису забрати гроші не розраховуйте. То виграші бувають? Рідкісні – так, але для цього потрібно витратити величезну суму. Профіт не покриє загальних витрат. Ви у будь-якому випадку будете в мінусі».

Пунін у своєму профілі у Linkedin постійно демонструє, що це його компанія. Хоча формально це спільна власність з дружиною. Хто ця Марина Ільїна насправді — окреме цікаве питання, адже за інформацією «Української правди», є засновником не тільки ТОВ «Пін-Ап», а й ТОВ «А-Тренд»: через кіпрську офшорку Piprose Holding Ltd,попереднім власником якої вказана кіпрська фірми Karmelino Investments Ltd, яка своєю чергою «засвітилась» у схемах з імпортом угля з РФ в Україну структурами Віктора Медведчука.

Ільїна та її не завжди тверезий чоловік разом володіли 50% Guruflow Team Ltd, що є власником «Пін-Ап.ру». Решту мали росіяни Іван Банніков та Олександр Матяшов (хлопець з Омська, відомий як піарщик «Ріддик»).

Де вони взяли гроші на розкрутку бізнесу теж невідомо, але є підказка: після початку повномасштабного вторгнення, а конкретніше у квітні 2022-го російським Pin-Up замість Guruflow Team Ltd став володіти колишній чоловік сестри прем’єра рф Михайла Мішустіна бізнесмен Олександр Удодов. Це може бути відповіддю на питання, хто насправді стоїть за російським Pin-Up.

А за українським? Менеджер Pin-Up.UA Тарас Шурубор стверджує, що українська компанія не має зв’язків із російським ринком і ніби працює за франшизою. Проте є безліч доказів і навіть офіційна довідка СБУ (в інтернеті є фотокопії документа), де чітко викладена інформація, що контора Пуніна (або родича Мішустіна) має контроль над діяльністю «ВІКТОРІЯ-СОФТ» та ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», які у 2021 році отримали ліцензію на діяльність онлайн казино в Україні.

До легалізації гемблінгу, ставки гравців в Інтернеті приймалсь через сайти, що належать офшорній компанії B.W.I. Black-Wood Limited з Кіпру, яка пов’язана з Carletta N.V. з острова Кюрасао. Після легалізації виникло «Укр Гейм Технолоджі», де офіційним бенефіціаром є такий собі Ігор Зотько, донедавна непомітний ФОП.

У пересічної людини не вкладатися в голові все це поєднання – Пунін, рідня Мішустіна, офшорний зв'язок з вугільним бізнесом Медведчука, довідка СБУ і діяльність Pin-Up в Україні.

Проте, якщо припустити, що Пунін в Росії і Зотько в Україні — це лише номінальні власники великого бізнесу, то все стає більш логічним. Але якщо за Пуніним ховаються особи наближені до верхівки країни агресора, то чиї інтереси тоді представляє Зотько? Це питання поки що не вивчене, хоча в ЗМІ вже з'являлися спроби на нього відповісти.

Так, журналісти помітили, що Зотько, коли працював ФОП, отримав 5 млн грн від компанії ТОВ «ФК Активітис». Один з її засновників Максим Кушнарьов вказаний як автор ідеї монографії «Навіщо нам податки? Держава як спільний бізнес», виданої у 2019 році. Автори - Наталія Ковалко, Віктор Мельник, а рецензентом є нинішній голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев. Чи пов'язано це співпадіння з тим, що КРАІЛ ніяк не наважиться відібрати ліцензії у відверто російського онлайн казіно з сумнівною репутацією? Цікаве питання...

P.S. Що тут можна додати? Лише здивування. Після вторгнення 24 лютого з українського ринку вичищений практично весь бізнес з російським корінням. Арештовані ТЦ Ocean Plaza Ротенбергів, Premier Palace та інші готелі «лужніковської групи» (Гінер, Спектор, Бабаков) . «Альфа банк» він же «Сенс банк» забраний у Михайла Фрідмана і націоналізований. Навіть «Брокарду» Тетяни Володіной чи мережі дочірніх ресторанів Олександра Орлова не вдалось уникнути арешту.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до списку міжнародних спонсорів війни австрійську банківську групу Raiffeisen Bank, французьку компанію Auchan: та німецьку Metro тому що вони затримались на ринку країни агресора.

Але чому на Pin-Up закон про конфіскацію активів росіян та білорусів в Україні не розповсюджується? У чому все-таки ж таємниця цієї компанії? І чи довго Пунін буде гуляти та святкувати дні росії на гроші українців?

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