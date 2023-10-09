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Країни ЄС не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною в боротьбі з російською агресією, це буде кінець Європи, якщо Україна програє, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми всі жили очікуваннями швидкої війни. І Путін жив очікуванням швидкої війни, тільки він інакше собі це уявляв", - сказав міністр в інтерв'ю Forbes Україна.

За словами Кулеби, у європейських країнах наратив звучить такий - якщо війна триватиме довго, "ми все одно будемо з вами стільки, скільки потрібно для вашої перемоги".

"Це лунало і від високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, і від міністрів. Для Європи це екзистенційна війна. Європейці розуміють – це про них також. Вони не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною в цій війні. Це буде кінець Європи, якщо Україна програє", - заявив міністр. 

 
ForUm

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