Країни ЄС не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною в боротьбі з російською агресією, це буде кінець Європи, якщо Україна програє, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми всі жили очікуваннями швидкої війни. І Путін жив очікуванням швидкої війни, тільки він інакше собі це уявляв", - сказав міністр в інтерв'ю Forbes Україна.

За словами Кулеби, у європейських країнах наратив звучить такий - якщо війна триватиме довго, "ми все одно будемо з вами стільки, скільки потрібно для вашої перемоги".

"Це лунало і від високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, і від міністрів. Для Європи це екзистенційна війна. Європейці розуміють – це про них також. Вони не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною в цій війні. Це буде кінець Європи, якщо Україна програє", - заявив міністр.