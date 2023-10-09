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Президент України Володимир Зеленський закликав громадян України, які перебувають в Ізраїлі, бути уважними і слідувати інструкціям місцевих сил безпеки.

"Між українським посольством і поліцією Ізраїлю є вся необхідна співпраця для з'ясування деталей про українців, які опинилися в районах бойових дій і обстрілів. На жаль, підтвердилася загибель двох громадян України, моє співчуття рідним і близьким. Посольство України в Ізраїлі, всі наші дипломати, які опікуються цим регіоном разом із розвідкою, працюють цілодобово, щоб допомогти всім нашим людям, які потребують допомоги", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"Уже є понад сотня звернень до посольства від наших громадян. Встановлено місцезнаходження п'яти наших людей на півдні Ізраїлю. Ще раз звертаюся до всіх громадян України в Ізраїлі. Будьте уважні та дотримуйтесь інструкцій місцевих сил безпеки", - сказав також Зеленський.
ForUm

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