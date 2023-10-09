Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія розкритикував Швейцарію через її позицію щодо постачання зброї Україні, а також поставив під сумнів ефективність її політики нейтралітету.

Про це Арахамія заявив в опублікованому в суботу інтерв’ю виданням швейцарської медіагрупи CH-Media, яке цитує інформагентство Keystone-ATS, передає "Європейська правда"

Голова фракції "слуг" пояснив, що розуміє небажання Швейцарії безпосередньо передавати зброю Україні, але висловив нерозуміння тим, чому вона блокує реекспорт власної зброї з боку інших держав.

"Якщо Швейцарія продовжить йти цим шляхом, то в кінцевому підсумку вона повністю втратить свій ринок озброєнь. Це був би кінець швейцарської збройової промисловості", – вважає він.

Арахамія стверджує, що Україна знає про випадки, коли наявність швейцарських компонентів у певній зброї ставала на заваді її продажу, тому що покупці "не хочуть платити за те, що вони не можуть потім віддати кому завгодно".

Топполітик "Слуги народу" зазначив, що не бачить великої перспективи в концепції нейтралітету.

"Нейтралітет допоміг швейцарському народу після Другої світової війни, але я не думаю, що він працює в сучасному світі", – сказав він.

Арахамія також закликав Швейцарію більше інвестувати в Україну – зокрема в питанні спільного виробництва зброї, згадавши про її важливі внески у сфері фінансової підтримки та розмінування.

Наразі нейтралітет Швейцарії забороняє поставляти зброю безпосередньо в зони бойових дій. Це правило діє, навіть якщо інша країна купила зброю у Швейцарії: країни-покупці повинні підписати так звану декларацію про нереекспорт.