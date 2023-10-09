Переговори та відносини між Польщею та Україною тривають та не були призупинені. Між двома країнами немає дипломатичного конфлікту. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Do Rzeczy.

Дуда сказав, що поляки обрали його для представництва інтересів держави, забезпечення безпеки та миру. За його словами, Польща відреагувала рішуче, коли "зерно з України заполонило ринок" і завдало шкоди інтересам польських фермерів.

"Переговори та відносини між Польщею та Україною тривають. Їх взагалі не призупинено. Між нашими країнами немає дипломатичного конфлікту. Коли потрібно, ми завжди спілкуємося з президентом Зеленським, і це ніколи не було проблемою. Я буду говорити з президентом Зеленським, коли буде потрібно", – підкреслив Дуда.

Президент Польщі заявив, що буде реагувати, коли дії України "будуть небезпечними для Польщі".