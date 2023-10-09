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Додаткову допомогу США вже направляють до Ізраїлю, повідомив президент США Джо Байден прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу під час телефонної розмови в неділю, повідомляє CNN.

"Президент Байден поінформував прем'єр-міністра про інтенсивну дипломатичну взаємодію, зроблену Сполученими Штатами за останні 24 години на підтримку Ізраїлю. Президент також повідомив, що наразі спрямовується додаткова допомога для Армії оборони Ізраїлю, яку буде надано найближчими днями", - йдеться в повідомленні Білого дому, пише CNN.

Наголошується, що Байден ще раз висловив співчуття зниклим безвісти, пораненим і вбитим та обговорив зусилля, спрямовані на те, щоб жодні інші суперники Ізраїлю не скористалися ситуацією.

Очікується, що найближчими днями лідери двох країн підтримуватимуть контакти.

Раніше глава Держдепу Ентоні Блінкен сказав, що США отримали запит від Ізраїлю про додаткову військову допомогу і, можливо, вже в неділю повідомлять про її надання.
ForUm

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