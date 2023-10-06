Правоохоронці вбачають ознаки хуліганства та завдання умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості у діях позафракційного депутата Артема Дмитрука та депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Куницького, які напередодні зчинили бійку в Києві.

Про це повідомив співрозмовник УП в правоохоронних органах.

За словами джерела, Національна поліція та Державне бюро розслідувань вивчили ситуацію і надали відповідні дані для розгляду до Офісу генерального прокурора.

В діях народних депутатів вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтями 122 та 296 Кримінального кодексу України.

Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом рішення щодо порушення кримінального провадження стосовно народного депутата України приймається генеральним прокурором України або особою, що виконує його обовʼязки.

5 жовтня стало відомо, що в центрі Києва сталася бійка за участю позафракційного депутата Артема Дмитрука та депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Куницького.