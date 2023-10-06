також у роздiлiПолiтика
Швеція оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги
Шольц все ще боїться ескалації війни через передачу Україні Taurus
Мосійчук: Прокурори Таркан, Стадник та Станков допомогли російськім власникам "Брокард-Україна" вийти з під санкцій та уникнути податків
У США знижується підтримка надання зброї Україні
Боррель: Російські звірства досягли чергового жахливого рівня
Зеленський: Працюємо над тим, щоб жоден долар чи євро не опинилися в кишенях тих, для кого не призначені
ООН оприлюднила результати розслідування трагедії в Оленівці
Зеленський чекає рішень партнерів щодо ППО перед зимою
США передали Україні конфісковані іранські патрони
В Україні вже працює єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних
Греція пропонує допомогу в транспортуванні українського зерна
Зеленський розповів, за якої умови відбудуться вибори
Байден обговорив з лідерами ЄС, країн G7 і НАТО допомогу Україні
Бен Воллес: Російська армія тріщить
Британія не збирається охороняти українське зерно в Чорному морі
Мінкульт спустив 60 млн грн на непопулярні медіа
Мера Сум спіймали на великому хабарі
Кулеба не вважає, що серед тих, хто підтримує Україну, почався розкол

Правоохоронці вбачають ознаки хуліганства та завдання умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості у діях позафракційного депутата Артема Дмитрука та депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Куницького, які напередодні зчинили бійку в Києві.

Про це повідомив співрозмовник УП в правоохоронних органах. 

За словами джерела, Національна поліція та Державне бюро розслідувань вивчили ситуацію і надали відповідні дані для розгляду до Офісу генерального прокурора.

В діях народних депутатів вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтями 122 та 296 Кримінального кодексу України.

Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом рішення щодо порушення кримінального провадження стосовно народного депутата України приймається генеральним прокурором України або особою, що виконує його обовʼязки.

5 жовтня стало відомо, що в центрі Києва сталася бійка за участю позафракційного депутата Артема Дмитрука та депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Куницького.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0