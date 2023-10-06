​На початку квітня 2022 року Подільська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження проти власників ТОВ «Брокард-Україна» в рамках кримінального провадження №4222102070000092 від 07.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України за фактами, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Про це у своєму Telegram-каналі пише екс-нардеп Ігор Мосійчук.

Подільський районний суд міста Києва 18 травня 2022 року заарештував корпоративні права та майно ТОВ "Брокард-Україна" в рамках кримінального провадження. Проте вже через 5 днів, 23 травня, компанія оголосила, що ТОВ "Брокард-Україна" та ТОВ "Егзагон" купив француз Філіп Бенасен.

Угода про купівлю є не законною, адже діє постанова КМУ № 187 від 03.03.2022 року "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації". Також Антимонопольний комітет України 16 червня 2022 року офіційно заявив, що не давав дозволу на проведення ціє операції, оскільки заморозив розгляд таких дозволів до кінця дії воєнного стану.

У подальшому вказане кримінальне провадження постановою заступника Генерального прокурора Вербицького Д.А. передано до Бюро економічної безпеки України.

Також, Бюро економічної безпеки України здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 72022000410000005 від 27.06.2022 за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України здійснює господарську діяльність ТОВ «БРОКАРД-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 24597296), кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянка російської федерації. Засновником цього Товариства є підприємство, яке зареєстроване на території країни з пільговим оподаткуванням «INDENON HOLDINGS LIMITED» (Кіпр), якому належить 100 % статутного капіталу ТОВ «БРОКАРД-УКРАЇНА». Крім того, встановлено, що вказана громадянка російської федерації також є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЕГЗАГОН» (код ЄДРПОУ 23738441). Засновником цього Товариства є підприємство, яке зареєстроване на території країни з пільговим оподаткуванням «Невіко Холдингс Лімітед» (Кіпр), якому належить 100 % статутного капіталу ТОВ«ЕГЗАГОН».

Також детективи БЕБ вважають встановленим, що службові особи ТОВ «БРОКАРД-УКРАЇНА» в період січня - березня 2022 року шляхом реєстрації податкових накладних для отримувача (покупця) за ціною постачання одиниці товару істотно нижчою від ціни на ідентичні товари, зазначені на сайті htts://www.brocard.ua/, і у подальшому не відображення в Єдиному реєстрі податкових накладних, податковій та фінансовій звітності підприємства фактичних обсягів операцій з реалізації продукції, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 33 013 070,33 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також БЕБ встановлено, що службові особи ТОВ «ЕГЗАГОН» шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ від пов`язаного підприємства ТОВ «БРОКАРД-УКРАЇНА» за нібито надані останнім рекламні послуги у період 2021 2022 року занизили податкові зобов`язання з ПДВ, що підлягають сплаті до бюджету, на загальну суму 17 841 590,17 гривень, що є особливо великим розміром.

Але, начальник управління нагляду за БЕБ Офісу Генерального прокурора Таркан О.М. та його підлеглий начальник відділу Стадник І.О. увійшли у злочинну змову з представниками громадян російської федерації та почали діяти в інтересах ТОВ «ЕГЗАГОН» і ТОВ «БРОКАРД-УКРАЇНА» .

За даними джерела у Офісі Генпрокурора, начальник першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Стадник І.О. справу "Брокард-Україна" поклав на прокурорів цього відділу Станкова О.П. та Образенка Ю.В., які допомогли "Брокард-Україна" вийти з під санкцій та уникнути податків на десятки мільйонів гривень.

Раніше ЗМІ писали про схему за якої прокурори Стадник, Станков, Образенко та інші прокурори та детективи БЕБ виводили з під санкцій російське майно, зокрема, російські вагони з добривом.

Ось що каже Мосійчук: «Нагляд за БЕБ у Генпрокуратурі займається заступником Генпрокурора Дмитром Вербицьким, який є наближеним до Костіна і фактично його «гаманцем». Останні місяці у ЗМІ вилізло багато фактів «розпродажу $» кримінальних справ БЕБ та прокурори, підпорядковані Вербицькому (це Таркан, Стадник, Станков та інші). Особливо зухвалі факти щодо Brocard, білоруського калію та інших підприємств, що належать громадянам РФ та РБ».

Ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва від 16, 18 і 20 січня 2023 року скасовано арешти майна, ТОВ «ЕГЗАГОН» та ТОВ «БРОКАРД-УКРАЇНА», які накладено ухвалами цього суду у червні 2022 року (корпоративні права, грошові кошти, парфумерія на мільйони гривень, приміщення тощо).