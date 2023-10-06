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Канцлер Німеччини Олаф Шольц вчергове заявив, що Німеччина досі не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки намагається не допустити "ескалації" війни.

Про це Шольц заявив під час пресконференції на полях саміту Європейської політичної спільноти в Гранаді, якого цитує Politico

На запитання журналістів 5 жовтня, чому він не хоче відправляти крилаті ракети, канцлер відповів, що таке рішення може бути ухвалене лише після "ретельного розгляду".

"Зрештою, коли війна триває так довго, ці міркування не можуть припинитися відразу", – сказав Шольц, додавши, що його уряд "завжди повинен брати до уваги те, що вимагає від нас конституція і які у нас є варіанти дій".

"Це включає, зокрема, той факт, що ми, звичайно, повинні забезпечити, щоб не було ескалації війни, і щоб Німеччина не стала частиною конфлікту. Це також є моїм завданням як канцлера", – сказав глава німецького уряду.

Шольц не уточнив, які саме потенційні конституційні обмеження він має на увазі. Видання Bild раніше повідомляло: канцлер стурбований тим, що для того, аби Україна могла використовувати ракети Taurus, Берлін повинен буде надати геодані про російські цілі. Таким чином, на думку канцлера, Німеччина буде змушена взяти більш активну участь у війні. 
ForUm

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