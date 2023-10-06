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У США продовжує знижуватись підтримка надання зброї Україні, і це є тривожним сигналом для останньої.

Про це пише Reuters з посиланням на опитування, проведене Reuters/Ipsos, пише "Європейська правда".

Дводенне опитування, яке завершилося в середу, показало, що лише 41% респондентів погодилися з твердженням, що Вашингтон "повинен надати зброю Україні", в той час як 35% не погодилися, а решта не визначилися з відповіддю.

Згідно з травневим опитуванням Reuters/Ipsos, 46% американців підтримували відправку зброї, тоді як 29% були проти, а решта не були впевнені.

Опитування було проведене в той час, коли лідери Конгресу США обговорюють запит президента-демократа Джо Байдена на додаткове фінансування України в розмірі 24 мільярдів доларів, з яких близько 17 мільярдів доларів – це оборонна допомога.

Вашингтон виділив 44 мільярди доларів на постачання Києву десятків танків, тисяч ракет і мільйонів боєприпасів, які Україна використовувала для захисту після вторгнення Росії в лютому 2022 року. Українські війська відвоювали низку сіл і населених пунктів у ході контрнаступу, який розпочався в червні, але їхнім солдатам заважають величезні російські мінні поля і траншеї.
ForUm

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