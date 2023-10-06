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Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив російську атаку по с. Гроза (Куп'янський р-н Харківської обл.), зазначивши, що Росія ще раз доводить небажання припиняти терор проти українського народу.

"Цілеспрямовані атаки проти мирного населення є воєнними злочинами. З кривавим ударом по мирних жителях у Грозі/Куп'янську російські звірства досягли чергового жахливого рівня. Росія ще раз доводить, що не має наміру припиняти терор проти українського народу", - написав він у Х (твіттер).

Також у своїй заяві Боррель зазначив, що сьогодні був ще один огидний напад РФ на невинних мирних жителів на додачу до тривалих щоденних атак поблизу лінії фронту - росіяни атакували лікарню в Бериславі Херсонської області.

"Навмисні напади на цивільне населення є воєнними злочинами. Керівництво Росії, всі командири, виконавці та співучасники цих злодіянь будуть притягнуті до відповідальності. Безкарності за воєнні злочини не буде", - заявив він.

 
ForUm

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