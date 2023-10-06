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Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з пресою на полях III саміту Європейської політичної спільноти заявив, що в Україні триває робота із захисту партнерської фінансової допомоги.

Коментуючи інтерв'ю колишнього президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, в якому той назвав Україну корумпованою на всіх рівнях державою і, у зв'язку з цим, не готовою до членства в ЄС, Зеленський назвав його ретрансляцією "широковідомої російської розповіді про корупцію в Україні".

"Вони (росіяни - ред.) зрозуміли, що не можуть зламати європейську єдність і європейську підтримку України. І США через свою розвідку бачать коріння цього всього, звідки воно росте і як РФ намагається зламати баланс сил у світі, розхитати нашу підтримку", - сказав президент, пише "Інтерфакс-Україна".

"Спочатку росіяни робили вкидання про нацизм. Потім вони зрозуміли, що це, знаєте, не працює, тому що в Україні немає нацизму. Потім вони знайшли якихось наших нібито військових, які нібито вбивали дітей. Навпаки, це росіяни вкрали наших дітей. І є визнання МКС про те, що це терористичний акт з боку держави Росія і президента Путіна. А тепер вони знайшли інше - як припинити військову підтримку", - додав він.

Так, за словами Зеленського, "Росія знайшла інформацію про те, що в деяких наших урядових установах із частини коштів, які надходять нам у рамках підтримки, хтось нібито їх краде".

"Звісно, є багато різних людей. Нашій судовій системі важко все контролювати. Це правда. Але в будь-якому разі ми працюємо над тим, щоб жоден долар чи євро, які приходять від партнерів, не опинилися в кишенях тих, для кого вони не призначені", - зазначив глава держави.

Говорячи про самого ексголову Єврокомісії, Зеленський заявив, що "бачив його тільки один раз, на самому початку, коли став президентом".

"Що я можу сказати? Я не хочу критикувати або щось ще говорити. Я просто хочу поділитися з вами однією думкою. З 24 лютого Урсула фон дер Ляєн десятки разів бувала в Україні. Шарль Мішель багато разів був. Роберта Мецола, лідери ЄС, більшість із них, бували у нас багато разів. Це обличчя ЄС. Моє запитання цій відомій людині (Юнкеру - ред.), чому він не знайшов часу приїхати в Україну, показати підтримку, допомогти, показати, що ЄС з нами? Значить, немає таких інтересів. А тепер ширяться наративи РФ. Не думаю, що це розумно. Він людина поважного віку. Я бажаю йому миру", - резюмував президент.
ForUm

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