Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у своїй останній доповіді заявило, що трагедія в колонії в Оленівці сталася не внаслідок запуску українськими збройними силами ракети HIMARS.

"Щодо вибухів, унаслідок яких у ніч із 28 на 29 липня 2022 року у виправній колонії неподалік Оленівки в окупованій Росією Донецькій області загинув щонайменше 51 український військовополонений і щонайменше 139 дістали поранень, УВКПЛ дійшло висновку, що інцидент не був результатом запуску українськими збройними силами ракети HIMARS. Аналіз наявних фото- і відеоматеріалів засвідчив, що пошкодження бараків, вочевидь, сталося снарядом, випущеним зі сходу", - йдеться у звіті.

УВКПЛ зазначає, що РФ тримала військовополонених у колонії в безпосередній близькості від лінії фронту, наражаючи їх на небезпеку, що суперечить положенням міжнародного гуманітарного права (МГП), які стосуються безпеки військовополонених.

"Потрібне всебічне і неупереджене розслідування, включно з необхідним доступом міжнародних слідчих до цього місця", - закликали в УВКПЛ.