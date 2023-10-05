також у роздiлiПолiтика
Зеленський чекає рішень партнерів щодо ППО перед зимою
США передали Україні конфісковані іранські патрони
В Україні вже працює єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних
Греція пропонує допомогу в транспортуванні українського зерна
Зеленський розповів, за якої умови відбудуться вибори
Байден обговорив з лідерами ЄС, країн G7 і НАТО допомогу Україні
Бен Воллес: Російська армія тріщить
Британія не збирається охороняти українське зерно в Чорному морі
Мінкульт спустив 60 млн грн на непопулярні медіа
Мера Сум спіймали на великому хабарі
Кулеба не вважає, що серед тих, хто підтримує Україну, почався розкол
Боррель спробує узгодити виділення Україні на наступний рік 5 млрд євро
Польща передала Україні перші відремонтовані Leopard
Новий міністр оборони поговорив з головою Пентагону: що відомо?
Стефанішина: В ЄС є консенсус щодо переговорів про вступ України
В НАТО немає доказів, що дрони падали в Румунії навмисно
Польські експерти: На території Польщі впала українська ракета
Залужник поговорив із начальником Штабу оборони Британії про ВПО

Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у своїй останній доповіді заявило, що трагедія в колонії в Оленівці сталася не внаслідок запуску українськими збройними силами ракети HIMARS.

"Щодо вибухів, унаслідок яких у ніч із 28 на 29 липня 2022 року у виправній колонії неподалік Оленівки в окупованій Росією Донецькій області загинув щонайменше 51 український військовополонений і щонайменше 139 дістали поранень, УВКПЛ дійшло висновку, що інцидент не був результатом запуску українськими збройними силами ракети HIMARS. Аналіз наявних фото- і відеоматеріалів засвідчив, що пошкодження бараків, вочевидь, сталося снарядом, випущеним зі сходу", - йдеться у звіті.

УВКПЛ зазначає, що РФ тримала військовополонених у колонії в безпосередній близькості від лінії фронту, наражаючи їх на небезпеку, що суперечить положенням міжнародного гуманітарного права (МГП), які стосуються безпеки військовополонених.

"Потрібне всебічне і неупереджене розслідування, включно з необхідним доступом міжнародних слідчих до цього місця", - закликали в УВКПЛ.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0