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В Україні працює та постійно наповнюється інформацією єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". На 90% він вже наповнений, розповів віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у коментарі Еспресо у середу, 4 жовтня.

Федоров сказав, що "Оберіг" достатньо захищений продукт, за півтора року з початку повномасштабного вторгнення з якого не було витоків інформації. За його словами, це закрита система, у якій не спостерігається можливість вразливості.

"Електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже наповнений на понад 90%. Однак, є питання сервісів на базі "Оберегу" та якими вони будуть", - пояснив Федоров.

Мінцифри очікує бачення нової команди Міністерства оборони, сказав він.
ForUm

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