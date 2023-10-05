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Греція пропонує використовувати свої порти в Егейському морі як коридор для експорту українського зерна, пише грецьке видання Kathimerini.

Згідно з повідомленням, уряд Греції вже обговорював свої пропозиції з партнерами в ЄС про транспортування українського зерна через порти Салоніки та Александруполіс. Зерно можна було б везти в порти залізницею через Румунію і Болгарію, а надалі вантажити його на грецькі комерційні судна.

Проблемою в цьому плані залишається обмежена пропускна спроможність залізничної мережі на півночі Греції, яка розташована на кордоні з Болгарією і Туреччиною і уникла руйнувань під час нещодавньої повені.

"Зелене світло" для українського експорту через Грецію водночас могло б стати поштовхом для розбудови та модернізації залізничних колій на півночі Греції, зокрема, на лінії від Александруполіса до Орменіо - станції на кордоні з Болгарією.

Міністр закордонних справ Греції Джордж Герапетрітіс під час візиту до Києва поінформував колег із ЄС, що Греція готова зробити свій внесок у вирішення проблеми, і зосередився на "величезних наслідках" краху угоди з Росією, особливо для країн Глобального Півдня.

В Афінах упевнені, що така пропозиція може бути вигідною і для України, і для Греції, пише видання.

Як відомо, для допомоги Україні з аграрним експортом свої порти вже запропонували Литва і Хорватія.
ForUm

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