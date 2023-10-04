Чи потрібно возити із собою компресор? Питання для багатьох автовласників, особливо досвідчених, абсолютно недоречне. Дорога непередбачувана, а одна з найчастіших неприємностей, яка трапляється з автомобілем будь-якої марки — це спущене колесо. І далеко не завжди є можливість дістатися автосервісу.

Накачати шину власноручно — завдання тривіальне. Але можна це зробити механічним насосом, які все ще мають попит, а можна автокомпресором, без необхідності витрачати фізичні зусилля та купу часу.

Останній спосіб дійсно ефективний, але під час вибору конкретної моделі потрібно враховувати деякі нюанси. Наприклад, чи підходить компресор до вашого авто за об’ємом шин та масою авто.

Мембранний чи поршневий?

Перший тип має ряд суттєвих недоліків, які зумовлені конструктивними особливостями. По-перше, вони ненадійні, часто ламаються та мають відносно невеликий ресурс. По-друге, у них низька швидкість накачування шин.

Тому варто зупинитися на поршневому типі. Тим більше, що на ринку представлені в основному саме такі моделі.

Вони приводяться в дію електродвигуном, а надлишковий тиск формується поршнем. Зазвичай, більшість сучасних моделей комплектуються манометром, який дає змогу контролювати рівень тиску в колесах.

Більш надійними вважаються автокомпресори, у яких шатун поршня має прямий привід із валом двигуна. Якщо є якісь проміжні ланки, ККД компресора знижується, що тягне за собою зменшення строку експлуатації пристрою. Наявність циліндру з алюмінію та поршневого кільця з фторопласту також свідчать про надійність та довговічність моделі.

Ще одна важлива деталь — точність показань манометра. Вибираючи компресор для авто в ALLO, звертайте увагу на пристрої зі шкалою, яка легко читається, з указанням тиску у звичних барах і PSI.

Продуктивність

Від цього показника залежить швидкість накачування. Шини більшості легкових авто розраховані на робочий тиск у межах 2.5-3.0 Атм. Забезпечити швидке відновлення цього показника здатні автокомпресори з продуктивністю 30-40 л/хвилину, залежно від діаметра колеса. Такі моделі можна під’єднувати до роз’єму прикурювача, багато електроенергії вони не споживають.

Для позашляховиків та вантажних автівок потрібні більш продуктивні компресори. Їхнє живлення здійснюється напряму від клем акумулятора. Це досить незручно, але цього потребують правила електробезпеки: підвищена потужність може спричинити перегорання проводів, не розрахованих на токи підвищеного номіналу.

Інші чинники

Не варто, визначившись із потрібними характеристиками, шукати найдешевшу модель. Головне — щоб виробник був відомим та мав гарну репутацію. Звісно, якщо й одне, і друге збігаються, це добре, але таке трапляється рідко.

Наостанок радимо перевіряти тиск у шинах не рідше щомісяця. Пам’ятайте: точні покази можна отримати тільки на холодних шинах, якщо підкачуєте на гарячих (після поїздки), манометр буде показувати збільшені на 10-15% значення від фактичних.