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Постачання Україні боєприпасів і зброї, економічна допомога Києву стали темами розмови американського президента Джо Байдена з лідерами ЄС, країн G7 і НАТО, заявив у вівторок представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"У розмові Байден підтвердив підтримку США України так довго, як буде потрібно. Лідери обговорили продовження постачання Україні боєприпасів і зброї для захисту її території, а також зміцнення її протиповітряної оборони", - сказав він на брифінгу.

За його словами, ще однією темою бесіди стало спільне сприяння ремонту та зміцненню енергетичної інфраструктури України на зимовий період.

"Також вони приділили час тому, щоб обговорити способи узгодити та наростити зусилля донорів для відновлення економіки України", - зазначив він.

Кірбі уточнив, що в розмові з Байденом узяли участь глави Євроради та Єврокомісії, генсек НАТО Єнс Столтенберг, лідери Канади, ФРН, Італії, Японії, Польщі, Румунії, Британії, а також глава МЗС Франції.
ForUm

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