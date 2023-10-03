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Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс спростував інформацію про те, що Королівський флот Великої Британії може допомогти захистити комерційні судна, які перевозять українське зерно та інше продовольство для експорту в Чорному морі. Про це повідомляє The Guardian у понеділок.

На вихідних газета Sunday Telegraph повідомила, що "Британський королівський флот може зіграти роль у захисті комерційних суден від російських атак у Чорному морі". Деякі ресурси сприйняли це як зобов’язання, яке міністр дав президенту України Володимиру Зеленському під час візиту до Києва минулого тижня, але Шеппс заявив, що це не так.

"Я не думаю, що це була моя розмова з президентом Зеленським. Я не очікую, що Королівський флот братиме участь у патрулюванні Чорного моря, хоча Велика Британія та інші країни можуть відігравати консультативну роль, щоб допомогти Україні відкрити експорт продовольства", - сказав міністр оборони Британії.

За його словами, Британія залишається відданою довгостроковій підтримці Києва.
ForUm

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