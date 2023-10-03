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НАБУ і САП спільно з СБУ викрили Сумського міського голову та директора Департаменту міської ради під час отримання хабаря.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Сумського міського голову та директора Департаменту ЖКГ міськради викрили під час одержання останнього траншу — 1,4 млн грн — за прийняття рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства", — сказано в повідомленні.

Загальна сума хабаря складала 2 130 000 грн.Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України.
ForUm

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