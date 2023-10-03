Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що підтримка України не послабшала, і явним підтвердженням цього є неформальна зустріч глав МЗС ЄС у Києві в понеділок.

"Я можу відповісти всім, хто намагається створити враження, розганяє інформацію про нібито ослаблення підтримки України, розкол у підтримці України: не дочекаєтесь", - заявив Кулеба на спільній пресконференції з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС держав Євросоюзу в Києві.

За його словами, які ситуації не виникали б, "ми завжди знаходитимемо рішення", він запевнив у єдності ЄС у питанні підтримки України.

"Найбільше очікування Путіна полягає саме в тому, що Захід і світ втомиться стояти на боці України в цій війні. На це РФ спрямовує величезні ресурси. Але ми не маємо їм підігравати. Ми - мається на увазі не Україна чи ЄС, а експерти й іноді журналісти, які поширюють цю тезу", - сказав Кулеба.