Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель запропонував новий двосторонній багаторічний пакет у межах Європейського фонду миру в розмірі до 5 мільярдів євро на наступний рік.

"Почну з військового боку. Я пропоную новий двосторонній багаторічний пакет у межах Європейського фонду миру в розмірі до 5 мільярдів євро. Сподіваюся, ми зможемо досягти угоди до кінця року, коли нам потрібно домовитися про перегляд багаторічної фінансової програми", - сказав Боррель на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС держав Євросоюзу в Києві.

Він також наголосив, що ЄС продовжує здійснювати підготовку українських солдатів.

"Сьогодні мета полягає в тому, щоб навчити 40 000 осіб у найближчі місяці, і це передбачає спеціалізовану підготовку, зокрема пілотів", - зазначив Боррель.