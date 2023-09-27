Cьогодні, 26 вересня, апеляційна палата ВАКС 26 вересня переглянула рішення суду першої інстанції щодо продовження запобіжного заходу колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву у вигляді арешту із можливістю внесення застави в розмірі 55 млн грн, повідомив журналіст Олег Новіков.

За підсумками розгляду аргументів сторін, колегія суддів прийняла рішення про зменшення розміру застави одразу на 10 млн грн - до 45 млн грн. Це вже третє подібне рішення суддів на користь сторони захисту Всеволода Князєва, початковий розмір застави для якого становив 107 млн грн, потім 75 млн, потім 55 млн грн.

Під час судового засідання, які і раніше, Князєв запевнив, що не має наміру переховуватися від слідства та готовий буде відбувати покарання, у разі якщо суд визнає його винним. Свою ж вину в інкримінованих правопорушеннях суддя вже неодноразово спростовував, вказуючи на політично мотивований характер його переслідування.

Аргументи захисту Всеволода Князєва судді ВАКС, вочевидь, вважають обґрунтованими. Адже нещодавно, відмовили прокурорам САП у намірах повторного арешту коштів, вилучених під час обшуку у судді вдома.

"Слідчий суддя прийшов до висновку про недоведеність детективом належності решти вилучених неідентифікованих грошових коштів у сумі 127 750 доларів США та 10 000 євро до злочину, який розслідується у кримінальному провадженні, а відповідно і їх ознакам речових доказів, а тому відмовив у задоволенні клопотання в цій частині", - йдеться в відповідній ухвалі Апеляційної палати ВАКС, доступній в Реєстрі судових рішень.

Раніше, з повідомлення прокурора САП також стало відомо про те, що майже півмільйона гривень, які від початку були заявленні НАБУ "частиною неправомірної вигоди", нібито отриманої Князєвим, детективам відшукати так і не вдалося. Крім того, різні заяви слідства щодо сум, нібито вилучених під час обшуків у Князєва, містять розбіжності, і зрештою, відрізняються одна від одної на сотні мільйонів доларів.

Нагадаємо, ексголову та суддю ВСУ Всеволода Князєва НАБУ затримало за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у травні. І тоді, як визнав керівник НАБУ Семен Кривонос, усі слідчі дії детективи проводили без жодної санкції суду.