Волонтерка Дана Ярова підтвердила наявність зв’язків зі скандально відомим Сергієм Пашинським, а також своє призначення заступницею міністра оборони Рустема Умєрова з питань тилового забезпечення. Про це вона написала на власній сторінці у Facebook.

«Все написане до останньої коми правда. Enjoy», - повідомила Ярова своїм підписникам, додавши текст повідомлення зі ЗМІ щодо її призначення до Міноборони.

Зокрема, раніше повідомлялося, що Ярова, перебуваючи в Антикорупційній раді Міноборони, публічно захищала компанію «Атомсервіс», пов’язану з Пашинським. Ця фірма змогла виграти вісім тендерів на забезпечення харчуванням ЗСУ у другому півріччі цього року попри те, що вона за документами є неблагонадійною.

Журналісти також звертали увагу на те, що Ярова є одночасно членкинею Антикорупційної ради і членом Комісії Антикорради з питань закупівель.

«Тобто вона одночасно займає позицію громадського контролю і фактично виконавчого органу, що є прямим конфліктом інтересів. І за жодну свою дію вона, як і решта членів Ради, не несе ані адміністративної, ані кримінальної відповідальності», - писали ЗМІ.

При цьому Ярова володіє компанією з пошиття та продажу одягу. Таким чином, на держпосаду претендує людина, яка керує найбільшим в історії України закупівельним фондом і одночасно має власний бізнес. Є й інші причини сумніватися в неупередженості Ярової: так, під час роботи в Антикорраді вона маніпулювала даними щодо цін на державних конкурсах.

«Людина, яка є членом органу громадського контролю, апріорі не може бути призначена на держслужбу, бо це можна вважати свого роду підкупом члена Антикорради», - підкреслюють ЗМІ.

Журналісти дійшли висновку, що у разі, якщо після призначення Ярової заступницею міністра Антикоррада не буде розпущена і до неї не увійдуть на 100% інші люди, вважати її неупередженою буде неможливо.