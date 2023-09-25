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Підвищення температури, жар, гарячка – один із симптомів застудних захворювань, грипу тощо. Загалом цей процес означає, що організм бореться зі шкідливими мікроорганізмами, виробляє антитіла, пришвидшує обмін речовин для виведення токсинів. Але висока температура може доставити великий дискомфорт, особливо дітям, тому виникає необхідність прийняти жарознижуючі препарати. Інтернет-аптека D.S. пропонує великий вибір таких засобів за хорошими цінами. 

 

    

Вибір препаратів

За дією жарознижувальні засоби поділяються на 2 групи:

 

  1. Нестероїдні протизапальні – працюють не тільки на зниження температури тіла, а й проти болю та запалення. Це ібупрофен, ацетилсаліцилова кислота та ін. 

  2. Анальгетики-антипіретики – знижують температуру, знеболюють. 

 

При виборі засобу необхідно звернутися до лікаря, який врахує особливості стану та перебігу хвороби, вік пацієнта, властивості препарату. Наприклад, антипіретики ефективніше збивають дуже високу температуру, а ацетилсаліцилова кислота не призначається дітям. При призначенні лікування важливо взяти до уваги всі нюанси, які нефахівцю просто невідомі. 

 

Також спеціаліст допоможе визначитися з формою прийому жарознижувального. Для дітей молодшого віку рекомендується приймати засіб у вигляді сиропу чи суспензії з приємним смаком. Для немовлят підійдуть свічки. Дорослим призначаються жарознижуючі засоби в таблетках. 

Особливі застереження 

Необхідно пам'ятати, що перед вживанням будь-яких ліків, зокрема жарознижувальних, важливо проконсультуватися зі спеціалістом. Це має особливо велике значення, якщо хворий має інші медичні проблеми або приймає ще якісь ліки. Це важливо враховувати, аби уникнути можливих побічних ефектів і небажаних взаємодій складників засобів. Також варто дотримуватися дозування, інструкцій на упаковці та рекомендацій лікаря. 

 

Тож при виборі жарознижувального препарату необхідно проконсультуватися з лікарем, який врахує особливості стану пацієнта та властивості засобу. Певний препарат для кожного з членів сім'ї варто постійно тримати в домашній аптечці  для застосування у разі необхідності. 

 
ForUm

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