Колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес вважає, що Україні можуть бути надані балістичні ракети ATACMS з менш потужною касетною частиною. Така модифікація ракети не підходить для знищення великих об’єктів армії РФ.

Про це Годжес розповів у коментарі Newsweek.

Ходжес сказав, що він не впевнений у тому, що адміністрація президента США ухвалила рішення про надання Україні ракет ATACMS.

Він додав, що за непідтвердженими даними, тип системи, що надається, являє собою варіант касетного боєприпасу з меншою дальністю польоту.

"Це було б корисно для деяких цілей, але не настільки ефективно для знищення великих російських об’єктів у Криму", — зазначив Годжес.

Відставний генерал також запитав, чому план комунікації рішення про передачу ракет ATACMS є настільки заплутаним, якщо в Білому домі все-таки ухвалили це рішення.

Він додав, що офіційно оголошення про надання ракет могло б спонукати Німеччину передати Україні авіаційні ракети TAURUS.