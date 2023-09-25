Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що уряд створив транзитні коридори для експорту українського зерна до країн, які його потребують.

Про це пише PAP.

За його словами, підготовленні спеціальні транзитні коридори, завдяки яким українське зерно, можна транспортувати через Польщу і далі відправляти, "куди воно дійсно потрібно".

Президент Польщі підкреслив, що транзитний експорт досі відбувається.

Зазначається, що польській владі важко змиритись з рішенням Єврокомісії не продовжувати ембарго. Дуда додав, що це рішення суттєво шкодить лінії країн ЄС, яка проходить вздовж українського кордону.