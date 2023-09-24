Президент Володимир Зеленський обіцяє, що тимчасово окуповані Маріуполь на Донеччині та Мелітополь Запорізької області буде звільнено.

Про це він написав у Telegram.

Президент зазначив, що цієї суботи й неділі відзначають свій день сімнадцять міст України, серед яких так вільні, так і тимчасово окуповані.

"Остер – одне з найдавніших українських міст, - написав він. - Краматорськ. Немирів. Берислав. Золотоноша. Миколаївка. Городня. Гайворон. Вашківці. Соснівка. Новомосковськ. Підгородне. Гнівань. Бобринець. Батурин, чия історія пам’ятає і українську велич, і трагедію знищення окупантами.

…І Маріуполь. Мелітополь. Кожна людина для нас має значення. І кожне місто має значення. Кордон між Україною та Росією – не лише абсолютно чіткий на політичній мапі державний кордон, а й кордон у людських душах. Українці не нищать, а відновлюють. Не захоплюють, а звільняють. Не йдуть по чуже, а повертають своє.

Маріуполь житиме в Україні. Мелітополь звільнимо. Кожному нашому місту я бажаю якнайшвидшої перемоги! Все для неї робимо!".