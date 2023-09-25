Сили оборони продовжують оборону на сході та півдні, а також наступальні операції на мелітопольському та бахмутському напрямках - протягом минулої доби на фронті відбулося понад 24 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні.

"На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів із території Росії.

На лиманському напрямку противник наступальних дій не вів.

На бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі на схід від Богданівки та на південний схід від Білої Гори Донецької області. Ворог намагався відновити втрачене становище біля Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав.

На авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене становище біля Авдіївки Донецької області, успіху не мав.

На мар'їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 11 атак ворога неподалік Мар'їнки Донецької області.

На мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. "Наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Роботиного Запорізької області", - повідомляється у зведенні.