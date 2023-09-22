Заступницею міністра оборони з питань тилового забезпечення і держзакупівель стане бізнесвумен і волонтерка Дана Ярова. Її призначення означатиме, що свій вплив на МО збільшить одіозний Сергій Пашинський, пише «Політека».

У серпні видання The New York Times опублікувало розслідування, згідно з яким компанії, пов’язані з екснардепом Пашинським, якого підозрювали в корупції, стали найбільшим приватним постачальником зброї для ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення.

За даними джерел видання у МО, наразі компанії, пов’язані з Пашинським, забезпечують за рахунок держбюджету постачання майже 40% бронетехніки та іншого озброєння.

Пашинський контролює компанії, що забезпечують армію і харчуванням. Він пов'язаний із власниками маловідомої та неблагонадійної компанії «АТОМСЕРВІС», що перемогла у 8 тендерах на харчування.

Знаючи про те, що Пашинський полюбляє розставляти на ключові позиції своїх людей, лишаючись у тіні, неважко було звернути увагу на те, що «АТОМСЕРВІС» публічно захищала саме членкиня Аниткорради при МО Ярова, наголошується у статті.

«Пашинський і зараз відкриває двері у кабінетах МО ногою, а коли його людина ще й отримає таку «хлібну» посаду, як заступник з питань тилового забезпечення, його можливості заробляти стануть майже безмежними», - розповіло джерело в Міноборони.

Видання також звертає увагу на те, що Антикоррада при МО, до складу якої входить Дана Ярова, втручається у написання проєктів нормативно-правових актів. Таким чином у підготовку важливих документів втручаються люди без профільної освіти та досвіду і «чинять тиск з метою їх імплементації».

«У клубі під назвою «Антикоррада при МО» існує фактична монополія на інформацію та публічні заяви, яку отримала саме Ярова... Фактично інформаційною політикою Ради, колегіального органу, який складається з різних людей, не обтяжених ніякою відповідальністю, керує лише одна особа. Принаймні, такої кількості публічних заяв не може дозволити собі ніхто більше», - наголошується також у публікації.

Ще одним застереженням щодо Ярової видання називає те, що вона займається бізнесом. Відтак є ризик отримати на держпосаді людину, яка керує найбільшим в історії України закупівельним фондом і одночасно володіє власним бізнесом.

У зв’язку з її призначенням також виникають питання до діяльності самої Антикорради при МО, адже таке призначення можна вважати підкупом члена цього органу. Відтак, якщо Антикоррада не буде розпущена і до неї не увійдуть на 100% інші люди, вважати її неупередженою далі буде неможливо.