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У Державному департаменті США перерахували фактори, через які, як там вважають, у Росії стане менше важелів впливу на експорт зерна з України Чорним морем.

Про це пише Reuters з посиланням на керівника управління з координації санкцій Держдепу США Джеймса О'Браєна, передає "Європейська правда"

За його словами, все більше суден зможуть виходити з українських портів, а зростання витрат може змусити Москву переглянути свою відмову від "зернової угоди".

"Україна вже зараз має кілька кораблів, які вийшли з портів і залишаються в територіальних водах", – сказав він.

Другий фактор, на його переконання, полягає в тому, що атаки РФ на українські кораблі негативно позначаться на ціноутворенні, що призведе до підвищення тарифів страхувальників, через що витрати з боку РФ зростуть.

"Протягом наступних кількох тижнів, я думаю, фактори, які змусили Росію вважати, що вона отримає вигоду від виходу з (Чорноморської зернової) ініціативи, зміняться", – резюмував він."Зернова угода", укладена за посередництва ООН і Туреччини, зазнала краху після того, як Росія вийшла з неї в односторонньому порядку в липні. З того часу Москва неодноразово атакувала портову інфраструктуру України.
ForUm

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