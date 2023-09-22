Президент Польщі пояснив, що Зеленський не зустрівся з ним, перш за все, через обумовлений час зустрічі. "У той момент вона не могла відбутися, тому що я стояв на трибуні і виголошував промову", - сказав він. Дуда також додав, що пізніше "з його боку" зустріч могла б відбутися, "якби українська сторона висловила таку вимогу", - сказав Дуда у своєму інтерв'ю польському телеканалу TVN24 у четвер.

Під час бесіди також було поставлено запитання Анджею Дуді: про те, чи є Володимир Зеленський його другом. "Звичайно", - відповів Дуда.

На запитання, чи хоче він ще поговорити з президентом України, він відповів: "Коли у мене буде можливість, я обов'язково з ним поговорю, але ми точно не будемо розмовляти при світлі камер. Тільки так, як ми вже багато разів говорили, ми будемо розмовляти віч-на-віч, як розмовляють один з одним два друга, які хочуть вирішити різні складні ситуації".