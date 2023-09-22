також у роздiлiПолiтика
Зеленський заявив про намір деокупувати Бахмут та ще два міста
З українського порту вийшло друге судно з зерном
Ярова, яка є людиною одіозного Пашинського, стане заступницею міністра оборони – ЗМІ
Шмигаль: Росія почала новий етап енергетичного терору
Польща сподівається, що Україна не закриє кордон для польських овочів та фруктів
Голову ДАСУ Басалаєву внесли до бази "Миротворця"
Зеленський пропонує створити зерновий хаб у портах Африки
Польща може зменшити підтримку Україні через кризу довкола зерна
Арештований гелікоптер Живаго віддали в ЗСУ
Литва оголосила про новий пакет допомоги для України
Україна пояснила, чому пожалілась на Польщу і Словаччину в СОТ
Німеччина ніяк не вирішить, чи надати Україні дальнобійні ракети
Польща і Словаччина не будуть скасовувати обмеження на українське зерно
Данілов вважає, що в Росії назріває заколот
Байден хоче почути від Зеленського про ситуацію на полі бою
Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
У Нью-Йорку Зеленський відвідав клініку, де лікуються українські військові
Аграрний єврокомісар здивований скаргою України в СОТ на Польщу, Словаччину та Угорщину

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про те, що слова прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Варшава "більше не передає зброю Україні", були вирвані з контексту, про це повідомляє телеканал TVN24 у четвер.

"На мою думку, прем'єр-міністр просто сказав ось що: ми не збираємося передавати Україні нове озброєння, яке ми зараз купуємо в рамках модернізації польської армії", - пояснив польський президент.

За словами Дуди, "У нас обох була однакова позиція. Ми не можемо передати комусь іншому нашу нову зброю, яку ми зараз купуємо за мільярди доларів для польської армії, щоб зміцнити її, зміцнити безпеку Польщі. Кому завгодно".

Дуда уточнив, що ті контракти щодо польського озброєння, які Польща підписала з Україною, виконуватися будуть.

При цьому він нагадав, що підписано контракти з Україною, зокрема на постачання польських самохідних гаубиць Krab. "Потрібно виконати цей контракт, і ми його виконуємо", - сказав Дуда, додавши, що є й інші контракти, що стосуються амуніції та засобів розмінування, пише "Інтерфакс-Україна".

"У міру того, як ми отримуватимемо нове озброєння з Кореї, зі США, ми також замінюватимемо озброєння, яке зараз є на зберіганні", - сказав Дуда, зазначивши, що таке озброєння можуть направити Україні, "як ми робили до цього, передаючи пострадянське озброєння".

 

 

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0