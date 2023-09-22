Судно Aroyat (прапор Палау) з 17,6 тис. тонн української пшениці для Єгипту вийшло з порту "Чорноморськ" і рухається в напрямку Босфору, повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Це друге судно, яке скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден на вхід до порту Чорноморськ з метою експорту агропродукції для країн Азії. Екіпаж судна – громадяни Єгипту, Туреччини, Азербайджану, Бельгії та Албанії", - написав він у фейсбуці у п'ятницю.

Як повідомлялося, 19 вересня встановленим коридором пройшло судно Resilient Africa з 3 тис. тонн пшениці для Азії.

Згідно з даними marinetraffic, судно Aroyat має тип Bulk Carrier, побудоване 1997 року і ходить під прапором Палау, порт приписки - Нассау. Його вантажопідйомність - 18,315 тис. тонн дедвейту, осадка становить 5 м, загальна довжина (LOA) - 148,17 м, ширина - 22,8 м.