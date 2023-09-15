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Співробітники Служби безпеки України (СБУ) прийшли з обшуками до народного депутата групи "Платформа за життя та мир", голови парламентського комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича в п'ятницю.

Як повідомляють джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в СБУ, нардепа підозрюють у державній зраді.

За даними співрозмовника агентства, Шуфрич тісно працював із також обвинувачуваним у державній зраді екснардепом, ексзаступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, який із московського офісу координував роботу російської агентури в Україні, зокрема колишнього начальника кримського главку СБУ Олега Кулініча, затриманого торік.

"Очевидно, за завданням Сівковича Шуфрич був одним із рупорів кремля в Україні", - додало джерело.
ForUm

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