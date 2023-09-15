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 У Херсонській області оголошено обов'язкову евакуацію родин із дітьми з прифронтових районів, які перебувають під постійним обстрілом російських окупантів, інформував голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На Раді оборони Херсонщини ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію родин із дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог", - повідомив він.

Зокрема, рішення стосується Веселого, Берислава, Новоберислава, Зміївки, Красного Маяка, Тягинки, Львового, Ольгівки, Бургунки, Миколаївки, Одрадокам'янки, Мілового, Качкарівки, Дудчан, Новокаїра, Золотої Балки, Михайлівки, Михайлівки, Качкарівки, Дудчан, Новокаїра, Золотої Балки, Михайлівки, Гаврилівки, Осокорівки, Микільського, Понятівки, Токарівки, Білозерки, Берегового, Велетенського, Дніпровського, Антонівки, Садового, Комишани, Приозерного, Зимівника.

Також голова ОВА заявив: "Змінюємо тривалість комендантської години. Тепер її період - з 20:00 до 6:00". Це рішення Ради оборони Херсонщини пов'язане з необхідністю синхронізувати комендантську годину зі світловим днем.

Крім того, за словами Прокудіна, влада працює для запобігання енергетичному колапсу в регіоні, а також готується до надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури під час проходження осінньо-зимового періоду.
ForUm

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