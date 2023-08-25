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Пентагон має намір у вересні розпочати навчання українських пілотів управлінню винищувачами F-16 на території США, повідомляє в четвер The New York Times із посиланням на неназваного представника американської влади.

"Пентагон планує вже наступного місяця почати тренувати українських пілотів на винищувачах F-16 у США", - інформує газета.

Джерело уточнило, що пілоти спочатку пройдуть навчання англійської мови в штаті Техас, а потім розпочнуть багатомісячну льотну підготовку в штаті Аризона.

При цьому не уточнюється, чи будуть у США тренувати льотчиків, яких спочатку відрядили для навчання в Європі, або це буде інша група учнів.
ForUm

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