Після початку контрнаступу у червні 2023 року Україна змінила тактику, що передбачала великі втрати і тепер акцент робиться на пригніченні ворога артилерією, РЕБ та БПЛА.

Про це пише The Economist.

"Ми більше не плануємо операцій, які передбачають великі втрати. Акцент зараз робиться на пригніченні противника: артилерія, безпілотники, радіоелектронна боротьба і так далі", - йдеться в статті, пише "УП".

Посилаючись на джерело в українському Генштабі західне видання пише, що Україна отримала лише 60 танків "Леопард", незважаючи на обіцянки про сотні.

Наразі, за словами співрозмовника ЗМІ, катастрофічно не вистачає машин для розмінування.

"У нас просто немає ресурсів для фронтальних атак, до яких нас закликає Захід", - йдеться в матеріалі.

Ще одна проблема – відсутність повітряного прикриття, яка ускладнює ЗСУ прорив російських мінних полів і ліній оборони.

З цієї причини військове керівництво України відкладало контрнаступ так довго, як тільки могло.

Відзначається, що початок контрнаступу у червні був "катастрофічним". У ЗМІ повідомляють, що дві бригади, підготовлені на Заході, втратили на мінних полях багато людей і техніки. Після того початкові плани були скориговані.

За словами джерела Генштабу, відтоді Україна зробила пріоритет на збереженні армії.