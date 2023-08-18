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Головним завданням тижня президент України Володимир Зеленський назвав "зброю для наших воїнів, нові можливості для нашої оборони, нові пакети підтримки від наших партнерів".

"Ми робимо все, щоб напередодні Дня Незалежності нашої держави можна було сказати, що Україна зробила ще один крок до кола найбільш міцних держав світу. Наша команда зараз працює особливо інтенсивно", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

За його словами, новини для України "готуємо їх із сусідами в ЄС. А ще у тих регіонах Європи, де нашої співпраці з державами поки було недостатньо. І, звичайно, із такими нашими європейськими партнерами, із якими ми вже разом не раз доводили, що європейське лідерство в захисті свободи має глобальне значення".

"Наступний тиждень – це час важливих для України заходів. Жодного дня підготовки ми не втратимо. Жодного результату для України не упустимо. Щодня ми працюємо. Щодня додаємо Україні сили", - сказав Зеленський.
ForUm

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