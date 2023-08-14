Представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що 24 серпня на День Незалежності України Росія може вдатися до чергової ракетної атаки, але в цей день варто тривожитися росіянам.

Про це повідомив Скібіцький в інтерв’ю Оbozrevatel.com

"На День Незалежності України агресивна Росія може вдатися до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль. Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців... - сказав він. - Не в українських містах, а на Росії мають тривожитись перед Днем нашої Незалежності, як і в будь-який інший день, бо доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя Московія не побачить і не відчує".

У разі тривоги представник ГУР закликав українців спускатися в укриття.

Він додав, що День Незалежності України – найголовніше державне свято. За здобуття державності боролись багато поколінь українців, і ця цінність мотивує нишнішніх борців за свободу та визволення України продовжувати завзяту та креативну роботу.