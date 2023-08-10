Спеціалізована антикорупційна прокуратура у вівторок, 8 серпня, завершила досудове розслідування у справі стосовно колишнього міністра інфраструктури України та його колишнього першого заступника, яких підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем.

Наразі детективам НАБУ дано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення, повідомляє пресслужба САП у телеграм-каналі.

"У 2015 році міністр спільно зі своїм першим заступником, який також був головою Тарифної ради Міністерства інфраструктури видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту "Південний". Цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту "Південний" є державною власністю та перебуває у користуванні "АМПУ" і право на збори належить виключно державному підприємству. Натомість відповідно до цього наказу державному підприємству призначалась усього частина коштів, інша частина стягувалась приватними компаніями", - зазначено в повідомленні.

У результаті ДП "АМПУ" було завдано понад $49,63 млн збитків, що підтверджено відповідними висновками експертиз.

Дії експосадовців кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомлялося, НАБУ і САП 22 лютого 2023 року повідомили про вручення повідомлення ексміністру інфраструктури Андрію Пивоварському та його першому заступнику Володимиру Шульмейстеру про підозру у зловживанні владою та службовим становищем, яке заподіяло державі більше ніж $30 млн збитків, звинувачуючи його у підписанні 2015 року наказу №316, згідно з яким порт ТІС, що побудував причали, частину портового збору міг реінвестувати в розвиток.

Потім Кабмін 24 лютого ухвалив розпорядження №178 "Про погодження змін до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів". У відкритій частині документа зазначено "погодити пропозицію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) щодо внесення змін до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів".

Співвласник ТІС Андрій Ставніцер раніше наголошував, що наказ дав змогу залучити в Україну "двох світових інвесторів і сотні мільйонів доларів", і закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля втрутитися і перенести розслідування справи в компетентне середовище, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зі свого боку Пивоварський зазначав, що саме на Мінінфраструктури законодавство покладає здійснення повноважень у сфері регулювання питань, пов'язаних із визначенням та зміною порядку справляння портових зборів, зокрема корабельного збору. Ексміністр зазначив, що наказ, що інкримінують йому як злочин, був попередньо узгоджений низкою міністерств і відомств, завізований Мін'юстом, зокрема це питання було розглянуто та підтримано на засіданні Кабінету Міністрів.

"У профільному законі "Про морські порти України" чітко передбачено, що корабельний збір розподіляється між користувачем портової акваторії (у цьому випадку це АМПУ) та власником операційної акваторії причалу (у цьому випадку це – ТІС). Тому закріплення наказом Мінінфраструктури порядку виконання положень закону не має бути в Україні злочином", - наголосив ексміністр.