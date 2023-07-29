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НАТО планує побудувати поблизу м. Жешув (Польща) великий ремонтний і логістичний центр, повідомляє видання The Globe and Mail із посиланням на канадських і польських чиновників.

"Воєнізований вигляд Жешува може незабаром стати постійним явищем відповідно до плану будівництва нового об'єкта НАТО на околиці міста, що розташоване менш ніж за 100 км від українського кордону", - наголошує видання.

Зазначається, що канадські та польські офіційні особи, безпосередньо обізнані щодо цього питання, підтвердили, що в Жешуві планують збудувати новий об'єкт НАТО, і "це буде скоріше ремонтний і логістичний центр".

"Ми плануємо створити ремонтний центр у партнерстві зі США та Великою Британією. Ми не маємо наміру допускати великої канадської присутності", - сказав канадський чиновник, додавши, що основним завданням центру буде ремонт українських танків та іншої бронетехніки", - пише The Globe and Mail.
ForUm

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