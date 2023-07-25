також у роздiлiПолiтика
Резніков каже, що контрнаступ йде за планом 8
ЄС готується збільшити виробництво боєприпасів 11
Зеленський вважає, що Україна готова до переговорів про членство в ЄС 19
The Wall Street Journal пише, чому контрнаступ може зайти в глухий кут 21
Блінкен вважає, що Росія вже програла війну в Україні 20
Власника агрохолдинга ”АСТ” Колесника підозрюють у фінансуванні російської армії 19
Україна винесе на засідання ООН питання знищення окупантами церков 11
Україна звинуватила Білоруський Червоний Хрест в примусовій депортації українських дітей 13
Поддержка западных стран может уменьшиться – военный эксперт 74
Україна може взяти участь в змаганнях до Олімпіади-2024 13
Російського бізнесмена Тінькова вилучили з санкційного списку Британії 31
Україна відреагувала на блокування Польщею експорту українського зерна 26
Персонал ЗАЕС відмовляється виконувати злочинний наказ щодо запуску енергоблоку 25
В Україна з'явиться механізм електронного бронювання працівників від мобілізації 20
Стало відомо, ким тепер працуює колишній очільник СБУ Баканов 25
Британія сподівається на допомогу Ердогана у поновленні зернової угоди 17
ГУР повідомляє про нові провокації окупантів на ЗАЕС 21
Резніков повідомив, скільки українських дронів вже на фронті 21

Іспанія в понеділок, 24 липня, відправила ще чотири танки Leopard 2A4 та іншу техніку для української армії з порту Сантандер до Польщі. Очікується, що всі матеріали будуть доставлені українським Збройним силам на початку серпня, повідомляє Міністерство оборони Іспанії.

"Відправлений Іспанією вантаж складається з чотирьох танків Leopard 2A4, які будуть додані до шести Leopard 2 тих самих характеристик, уже поставлених українському уряду", - зазначено в повідомленні.

До цієї партії також входять десять бронеавтомобілів ТОА М-113, три з яких - для прикордонної служби, десять військових вантажівок, п'ять з яких буде передано прикордонній службі та п'ять - Збройним силам, одна броньована багатоцільова машина для прикордонної служби, три цивільні машини швидкої допомоги та одна броньована машина БМР для передання до різних військових шпиталів, а також одна броньована цивільна машина швидкої допомоги для прикордонної служби.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

12