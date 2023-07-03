також у роздiлiНадзвичайні події
ГУР: Окупанти почали залишати ЗАЕС 47
Буданов: "Вагнер" більше не буде воювати в Україні 61
ISW підтверджує, що ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонської області 31
Стало відомо, чи може стати ЗАЕС новим Чорнобилем 27
Ракетний удар по Краматорську вбив 8 людей. 56 поранені 25
В Британії оцінили ефективність Storm Shadow в Україні 51
МОЗ повідомило, чи є холера на затоплених територіях 50
Буданов: Окупанти додатково замінували ЗАЕС 20
Зниклими безвісти внаслідок підриву греблі все ще вважаються 109 осіб 31
Стало відомо, скільки населених пунктів лишаються затопленими після підриву дамби 29
Стало відомо, скільки будинків лишаються підтопленими на Херсонщині 31
Міллі: Понад 6 тисяч українських військових зараз проходять навчання у 33 країнах 26
ЗСУ просунулись на трьох напрямках 39
Стало відомо, де є проблеми з водою після підриву Каховської ГЕС 28
В Міноборони повідомили про втрати України у війні 47
Столтенберг позитивно оцінив початок українського контрнаступу 35
Проби морської води в Одесі показали жахливі результати 43
В Кривому Розі 11 загиблих внаслідок ракетного удару 34

Сили оборони поступово просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках, водночас на сході росіяни наступають на кількох напрямках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram. 

"З важкими боями, але поступово на Бердянському та Мелітопольському напрямках просуваємось, - написала вона. - Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для якнайшвидшого руху вперед".

Разом з тим, Маляр повідомила, що ворог наступає на декількох напрямках – Авдіівському, Мар‘їнському, Лиманському.

"Скрізь зараз гаряче", - зазначила вона.

Також росіяни рушили вперед на Сватівському напрямку.

"Там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку. Ситуація доволі складна", - розповіла Маляр.

На Бахмутському напрямку на південному флангу Сили оборони рухаються вперед, мають частковий успіх, на північному – тривають бої. Ворог перекинув туди 2 десантно-штурмових полки.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

19