Сили оборони поступово просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках, водночас на сході росіяни наступають на кількох напрямках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"З важкими боями, але поступово на Бердянському та Мелітопольському напрямках просуваємось, - написала вона. - Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для якнайшвидшого руху вперед".

Разом з тим, Маляр повідомила, що ворог наступає на декількох напрямках – Авдіівському, Мар‘їнському, Лиманському.

"Скрізь зараз гаряче", - зазначила вона.

Також росіяни рушили вперед на Сватівському напрямку.

"Там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку. Ситуація доволі складна", - розповіла Маляр.

На Бахмутському напрямку на південному флангу Сили оборони рухаються вперед, мають частковий успіх, на північному – тривають бої. Ворог перекинув туди 2 десантно-штурмових полки.