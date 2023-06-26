Эксклюзивное интервью с инвестором

О том, какие перспективы криптограмотности в Украине, с помощью каких инструментов её внедрить в образование и что для этого нужно сделать, в интервью нашему изданию рассказал известный украинский инвестор, владелец компании «White Rock Management», издатель Bitcoin Magazine в Украине Сергей Тронь.

Сергей, добрый день! Каким образом биткойн может помочь украинской экономике? В каких сферах производства и как он может быть успешно и эффективно задействован?

Ключевой особенностью центров обработки данных, которые поддерживают стабильную работу по масштабированию сети биткойн – является потребление электроэнергии по ровному и стабильному графику нагрузок (base load) 24/7.

Это соответствует производственному циклу атомных электростанций.

Именно этот фактор позволяет майнинговым центрам быть идеальным и самым стабильным потребителем.

Вы недавно принимали участие и были одним из организаторов большого форума в Майами. Известно, что там, кроме криптоинвесторов и участников, были представители Демократической и Республиканской партий США. Расскажите подробнее о мероприятии.

С каждым годом конференции привлекают все больше новых представителей из разных сфер.

Например, в прошлом году было много ТОП-менеджеров и руководителей крупных инвестиционных фондов.

В этом году мы увидели большой интерес со стороны политиков, поскольку наше мероприятие посетили сенаторы и конгрессмены. А также кандидат в президенты Роберт Кеннеди.

Этот факт подтверждает глобальную интеграцию биткойн в мировое сообщество, которое открыто к новым технологиям и трендам.

А именно конференция является местом информационного обмена знаниями и опытом.

Планируете такой же форум в Украине? Какие перспективы Украины для криптоинвесторов?

Я всем сердцем болею за Украину и стараюсь весь свой опыт и возможности использовать на благо страны.

В скором времени я планирую провести глобальную биткойн-конференцию в Украине, поскольку это даст уникальную возможность поделиться мировым опытом с украинской аудиторией.

А также предоставить Украине доступ к глобальному мировому рынку технологий и привлечь инвестиции.

Должны ли быть предприняты на законодательном уровне в Украине те или иные шаги, чтобы Биткойн был ещё интереснее и привлекательнее с точки зрения инвестиций?

Насколько мне известно, государство открыто к внедрению законодательства. А также поддерживает инициативы направленные на развитие этой отрасли.

Вы в других интервью сообщили, что на базе Bitcoin Magazine в Украине планируете проводить ежемесячные для масштабирования и интеграции украинских талантов в мировую индустрию.

Мы ежемесячно проводим митапы с привлечением международных спикеров в разных городах Украины для вовлечения аудитории в технологические знания.

Расскажите о работе команды Bitcoin Magazine в Украине. Опишите вашего читателя, кто он, какой он, какой возраст аудитории?

Команда старается активно минимизировать возрастные границы нашей аудитории, путем донесения профессиональной экспертизы и знаний до всех слоев населения.

Ведущие эксперты в этой сфере, в том числе и вы, называете Биткоин не криптовалютой, а цифровой актив. Это связано с его уникальной децентрализованной системой? Или какие на то причины?

Биткойн – уникальный, инновационный, цифровой продукт. Он несет в себе фундаментальные принципы, которые отличают его от остальных активов.

У Биткойна – нет владельца, он принадлежит свободному, современному обществу.

Как криптограмотность может изменить жизнь украинцев?

Любое образование дает человеку возможность более осознанно делать свой выбор и анализировать последствия.

Поэтому криптограмотность является неотъемлемой составляющей развития украинского общества, которое в будущем будет интегрировано в мировую индустрию инноваций.

Как вы относитесь к разным «криптокурсам», стоит ли идти обучаться и на что обратить внимание?

Мы планируем внедрение образовательных проектов на базе украинских университетов. Это расширит доступ студентов к широкому спектру образовательных, научных и инновационных процессов.

Обучение, изучение криптовалюты - это доступно для каждого человека или это предполагает какой-то уже накопленный актив?

Моя миссия – сделать украинцев образованными и обеспечить доступность к мировым технологиям, инновациям и инвестициям.