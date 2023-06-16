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Міністри оборони Великої Британії, Данії, Нідерландів і Сполучених Штатів у четвер оголосили про спільне й термінове надання Україні засобів протиповітряної оборони для захисту від російських атак.

Про це йдеться у спільній заяві чотирьох міністрів, яку цитує "Європейська правда".

Як повідомило британське Міноборони, в межах спільної ініціативи Україна отримає "сотні зенітних ракет малої і середньої дальності та супутніх систем", причому їхнє надання вже почалось і має завершитись за кілька тижнів.

Вони необхідні "для захисту критично важливої національної інфраструктури України і подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці", додають у Міноборони Британії.

Своєю чергою виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що його країна плану передати додаткові 21,9 мільярда крон (2,94 мільярда євро) для очолюваного Британією Міжнародного фонду для України протягом наступних кількох років.

Про спільне постачання засобів ППО стало відомо під час тринадцятого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.
ForUm

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