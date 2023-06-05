Українські сили продовжують оборонну операцію, що містить, зокрема, і контрнаступальні дії, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ми продовжуємо оборону, яку розпочали 24 лютого 2022 року. Оборонна операція містить усе, зокрема й контрнаступальні дії. Тому на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій. Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємося досить широким фронтом. Є успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні хоче втримати позиції", - написала Маляр у телеграм-каналі.

У Міноборони зазначили, що на півдні ворог в обороні, також тривають бої місцевого значення.

"Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відвернути увагу від поразки на Бахмутському напрямку", - заявила Маляр.