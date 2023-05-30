Для нічної атаки у вівторок РФ використовувала 31 ударний дрон, з них - 29 було ліквідовано, повідомляють Повітряні сили ЗС України у вівторок уранці.

"У ніч на 30 травня 2023 року з 23.30 до 4.30 російські окупаційні війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА", - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що майже всі дрони вражені на підступах до столиці та в небі Києва

У Київській області четверо людей дістали осколкові поранення після атаки РФ у ніч на вівторок, повідомив начальник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Є вже понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів та автомобілів. На жаль, є 4 постраждалих від осколкових поранень", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Як повідомлялося, РФ атакувала Україну ударними дронами. Знищено 29 із 31, переважно в Київській області та в небі столиці.

Очільник Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що в ніч проти вівторка для ліквідації наслідків атаки дронів на Київ залучалося 152 людини і понад 30 одиниць техніки.

У телеграм-каналі він написав, що це 18-та за рахунком масована атака в травні на Київ.