Шлепанцы – одна из самых противоречивых моделей обуви, когда-то ассоциировавшаяся в основном с походом в бассейн, спортзал или на пляж.

Но в последнее время люксовые бренды представили версии, включающие множество модных деталей, таких как:

ремешки в стиле начала 2000-х;

наряду с резиновыми – кожаные и замшевые материалы;

причудливые расцветки, принты и т. д.

В этих новых интерпретациях шлепанцы сумели занять особое место в гардеробах модниц. Их стилизация не так сложна, как может показаться на первый взгляд – все дело во внимании к деталям и подборе подходящих аксессуаров.

Конечно, основная задача – правильно подобрать шлепанцы. К счастью, интернет-магазин «Миратон» предлагает ряд интересных вариантов. Если вам нравится пляжный, непринужденный стиль классических шлепок женских резиновых, вам не нужно отказываться от них. На самом деле, даже такие лейблы, как Gucci и Christian Louboutin, выпускают шикарные резиновые версии. А для тех, кто хочет носить модель на каблуках, также представлен широкий ассортимент.

Чтобы чувствовать себя уютно и стильно все лето, вдохновляйтесь нашими советами.

Благородный минимализм

Классический брючный костюм в сочетании с лаконичными повседневными шлепанцами из кожи создают классную комбинацию. А если вы воплотите задумку в образе total black или total white, вы будете выглядеть безукоризненно.

Переходный вид

Если вы не совсем уверены, что носить в межсезонье, подумайте о том, чтобы сочетать флип-флопы с велосипедными шортами, плащом и свитером, накинутым на плечи. Вы будете готовы ко всему, независимо от того, насколько переменчивой окажется погода.

Новый взгляд на домашнюю одежду

Это понятно, если вы не хотите расставаться со своей домашней одеждой этим летом. К счастью, на рынке есть множество комплектов в рубчик, которые в равной степени уютны и стильны. Завершите образ вьетнамками на миниатюрном каблуке kitten heel, чтобы придать образу шик.

Монохромный наряд

Если этим летом вы планируете носить слайды с принтом, позвольте этой обуви выделиться, сочетая ее с однотонным ансамблем. Независимо от того, выберете ли вы нейтральный лук или что-то более яркое, ваша обувь не останется незамеченной.

Много цветов

Лето – время экспериментировать с разными цветами в своем образе, и пляж – идеальное место для этого. Наденьте неоновый топ от бикини и контрастные брюки с яркими шлепанцами.

Роскошное платье

Если вы ищете способ сделать модное платье с цветочным узором более лаконичным, резиновые шлепанцы вам в этом помогут. Выберите красочный стиль, который сочетается с вашим принтом.

Палитра мягких цветов

Да, вы все еще можете носить нейтральные оттенки в течение всего лета. Выберите мягкую цветовую палитру и завершите образ черными шлепанцами, чтобы создать образ, который можно носить практически где угодно.

Плюшевый акцент

Вместо гладких шлепанцев попробуйте забавные версии с мехом. Поскольку стиль сам по себе привлекателен, подумайте о том, чтобы ограничить использование дополнительных аксессуаров.

Добавьте текстуру

Создайте интригующий наряд, играя с летними текстурами в одежде, например, миксуя замшевую обувь с фактурным махровым топом. Для дополнительного шика добавьте кожаные шорты-бермуды снизу.

Гипертрофированные силуэты

Иногда все, что вам нужно для создания изысканного образа, – это эффектные детали. Например, попробуйте включить в аутфит сумку и шлепанцы преувеличенно массивных силуэтов.

В создании гармоничных образов аксессуары играют ключевую роль. Это может быть воплощено в использовании ножных браслетов. Еще одна рекомендация экспертов – добавить пару привлекающих внимание солнцезащитных очков.